Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi - OSAKA Video
- Uçağın havalimanına inmesi - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uçaktan inmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan inmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havalimanından ayrılmasıCumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın Osaka şehrine geldiOSAKA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC - TRK" ile TSİ 06.15’te Japonya'nın Osaka şehrine geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Kansai Havalimanı'nda Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Osaka 'ya geldi.
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