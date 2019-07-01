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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nikai ile görüştü - TOKYO İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nikai ile görüştü - TOKYO İzle

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Erdoğan Japonya ’daTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya 'nın başkenti Tokyo'daki temasları kapsamında Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Japonya - Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toşihiro Nikai'nin Palace Hotel’de verdiği öğle yemeğine iştirak etti.

Başkent 

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