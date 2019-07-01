Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü - TOKYO Haberi
- İki liderin gelişi ve tokalaşması - Görüşmeden detaylarTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Çalışma yemeğine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.
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