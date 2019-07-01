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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Japon şirketlerinin Türkiye'deki yatırımlarını çeşitlendirerek, artırmalarını arzu ediyoruz' - TOKYO Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Japon şirketlerinin Türkiye'deki yatırımlarını çeşitlendirerek, artırmalarını arzu ediyoruz' - TOKYO Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japon şirketlerinin Türkiye'deki yatırımlarını çeşitlendirerek, artırmalarını arzu ediyoruz" - TOKYO - Toplantıdan detaylar - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Erdoğan Japonya ’da - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya İş Federasyonu tarafından Imperial Hotel'de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katıldı.

Dera Toplantı 

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