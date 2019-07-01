Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Japon işgücü piyasasına, genç ve nitelikli insan kaynağı sağlanması konusunda destek olabiliriz' - TOKYO İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japon işgücü piyasasına, genç ve nitelikli insan kaynağı sağlanması konusunda destek olabiliriz" - TOKYO - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Erdoğan Japonya ’da - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya İş Federasyonu tarafından Imperial Hotel'de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katıldı.
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