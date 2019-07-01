Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü - TOKYO İzle
- Karşılama ve fotoğraf çekim detayları - Görüşmeden detaylar - Uğurlama detaylarıCumhurbaşkanı Erdoğan Japonya 'da - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile görüştüTOKYO (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.İmparatorluk Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
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