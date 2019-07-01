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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü - TOKYO İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü - TOKYO İzle

- Karşılama ve fotoğraf çekim detayları - Görüşmeden detaylar - Uğurlama detaylarıCumhurbaşkanı Erdoğan Japonya 'da - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile görüştüTOKYO (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.İmparatorluk Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Çekim 

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