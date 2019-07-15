Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

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( İSTANBUL )- Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen anma etkinliğine katılıyor İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişiminin 3. yı dönümünde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen anma etkinliğine katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle Ankara'da düzenlenen etkinliklerin ardından İstanbul'a geldi. Hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde simge noktalardan biri olan Atatürk Havalimanı'nda organize etkinliğe katılan Erdoğan, 15 Temmuz Gazileri tarafından karşılandı. Erdoğan'ın düzenlenen etkinlikte vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.

