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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

- Hazreti Ali Camisi önünden görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiden çıkışı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Hazreti Ali Camisi'ne geçti.Burada cuma namazı kılan Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti.

Cuma Namazı 

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