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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail'e söz söyleyemeyenlerin gözlerini bize dikmeleri, samimiyetsizliklerinin en büyük delilidir' - İSTANBUL Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail'e söz söyleyemeyenlerin gözlerini bize dikmeleri, samimiyetsizliklerinin en büyük delilidir' - İSTANBUL Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'e söz söyleyemeyenlerin gözlerini bize dikmeleri, samimiyetsizliklerinin en büyük delilidir" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin son yıllardaki en temiz, en ahlaki askeri operasyonu olan Afrin Harekatı sebebiyle eleştirenlerin mesela, İsrail'in şu anda Gazze'de dün yaptığı katliam için kayda değer bir itiraz dile getirdiklerini duydunuz mu? Bakın neredeyse 20'ye yaklaştı ölenlerin sayısı. Bine yaklaştı yaralananların sayısı. Neredeler? Ben dün akşam Sayın Trump'a da söyledim; 'Bunlara müdahale etmeyecek misiniz?' dedim. Kimse bunları görmüyor. Biz ise bu tür katliamların içinde değiliz. Gazze'de kendi topraklarında gösteri yapan insanların üzerine ağır silahlarla saldıran İsrail'e söz söyleyemeyenlerin gözlerini bize dikmeleri, samimiyetsizliklerinin en büyük delilidir."

Samimiyet Askeri Operasyon İsrail Katliam 

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