Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Barba'yı kabul etti - ANKARA
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava'nın mektubu sunması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunduANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba'yı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Barba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.Barba'nın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.