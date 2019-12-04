- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra’da NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili görüşme gerçekleştirdi.



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