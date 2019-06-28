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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez İle Bir Araya Geldi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez İle Bir Araya Geldi

Görüşme detayı

( OSAKA ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi OSAKA

İspanya 


- G20 Liderler Zirvesi için Japonya’nın Osaka şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında dünya liderleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Erdoğan temasları dahilinde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hazır bulundu.
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