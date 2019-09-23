Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslamla, insanlıkla hiçbir alakası olmayan bazı terör örgütleri üzerinden, hak ve özgürlük taleplerimiz boğulmaya çalışılıyor' - NEW YORK Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslamla, insanlıkla hiçbir alakası olmayan bazı terör örgütleri üzerinden, hak ve özgürlük taleplerimiz boğulmaya çalışılıyor' - NEW YORK Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslamla, insanlıkla hiçbir alakası olmayan bazı terör örgütleri üzerinden, hak ve özgürlük taleplerimiz boğulmaya çalışılıyor" - NEW YORK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de - Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk - Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.

Özgürlük İslam 

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Amerikalı Mankenler İran'daAmerikalı Mankenler İran'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı