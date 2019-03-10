Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun’da camii de Kuranı Kerim okudu



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde yapımı tamamlanarak ibadete açılan Nihal Atakaş camiinde yatsı namazını kıldıktan sonra Kuranı Kerim okudu. Osmanlı Selçuklu ve modern mimari ile yapılan Türkiye’deki ender camilerden olan camide vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a camiyi yaptıran hayırsever işadamı Recep Atakaş içerisinde Kuranı Kerim ayetleri olan bir hediye taktim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazdan sonra Kuranı Kerim okuması bir çok kişi tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

