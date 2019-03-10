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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun’da camii de Kuranı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun’da camii de Kuranı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı’nın Kuranı kerim okuması

( HATAY ) HATAY

Ayetler Sosyal Medya Mazda Mimari Cep Telefonu 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde yapımı tamamlanarak ibadete açılan Nihal Atakaş camiinde yatsı namazını kıldıktan sonra Kuranı Kerim okudu. Osmanlı Selçuklu ve modern mimari ile yapılan Türkiye’deki ender camilerden olan camide vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a camiyi yaptıran hayırsever işadamı Recep Atakaş içerisinde Kuranı Kerim ayetleri olan bir hediye taktim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazdan sonra Kuranı Kerim okuması bir çok kişi tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.
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