- Cumhurbaşkanı Erdoğan “İşbirliğimizin derinleştirilmesinin gereğine inanıyoruz”
- “Suriye’de istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz”
- “Kudüs’te yeni oldu bittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz” İzle
Erdoğan konuşma
( DUŞANBE ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan “İşbirliğimizin derinleştirilmesinin gereğine inanıyoruz”- “Suriye’de istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz”- “Kudüs’te yeni oldu bittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz” DUŞANBE
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İşbirliğimizin derinleştirilmesinin gereğine inanıyoruz. Suriye’de istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Kudüs’te yeni oldu bittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan temasları kapsamında Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.
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