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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı Mevkidaşı Ruhani İle Görüştü Haberi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı Mevkidaşı Ruhani İle Görüştü Haberi

görüşme

( DUŞANBE ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü DUŞANBE

İran Başkent 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'da İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Tacikistan’ın başkenti Duşanbe'de temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.
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