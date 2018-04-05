Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hatib'i kabul etti - ANKARA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hüseyin Mahmud Fadlullah el - Hatib ve beraberindekilerin gelişi - Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hüseyin Mahmud Fadlullah el - Hatib'in güven mektubu takdim etmesi - Hatıra fotoğrafı çekimiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Erdoğan, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hatib'i kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hüseyin Mahmud Fadlullah el - Hatib'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Hatib, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti.Hatib'in, eşini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.