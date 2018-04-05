Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hatib'i kabul etti - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hatib'i kabul etti - ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hüseyin Mahmud Fadlullah el - Hatib ve beraberindekilerin gelişi - Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hüseyin Mahmud Fadlullah el - Hatib'in güven mektubu takdim etmesi - Hatıra fotoğrafı çekimiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Erdoğan, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hatib'i kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hüseyin Mahmud Fadlullah el - Hatib'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Hatib, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti.Hatib'in, eşini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Hatıra Fotoğrafı Çekim 

İlgili Foto Galeriler
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı