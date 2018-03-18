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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah 18 Mart 2022'de köprüyü açacağız' - ÇANAKKALE Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah 18 Mart 2022'de köprüyü açacağız' - ÇANAKKALE Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 18 Mart 2022'de köprüyü açacağız" - ÇANAKKALE - Genel detaylar - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara - Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bitiş tarihi, sözleşmeye göre 2023 sonuydu. 18 ay erken bitirerek, inşallah 18 Mart 2022'de köprüyü açacağız."

Akkale Allah 

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