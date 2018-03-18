Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah 18 Mart 2022'de köprüyü açacağız' - ÇANAKKALE Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 18 Mart 2022'de köprüyü açacağız" - ÇANAKKALE - Genel detaylar - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara - Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bitiş tarihi, sözleşmeye göre 2023 sonuydu. 18 ay erken bitirerek, inşallah 18 Mart 2022'de köprüyü açacağız."