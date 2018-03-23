-detaylar



( İSTANBUL -HD) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnlere girseniz sizi o inlerden çıkaracağız dedik. Onlar kaçtı biz kovaladık. Onları mağaraların içinde yok ettik"- Cumhurbaşkanı Erdoğan Güngören'de İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Güngören 6. Olağan İlçe Kongresi öncesinde kendisini spor salonu önünde bekleyen vatandaşlara seslenerek, "İnlere girseniz sizi o inlerden çıkaracağız dedik. Onlar kaçtı biz kovaladık. Onları mağaraların içinde yok ettik"dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Güngören 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi dışarda kendisini bekleyen kalabalığı seslendi. Terörle mücadeleden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnlere girseniz sizi o inlerden çıkaracağız.İnlerine gireceğiz dedik. Onlar kaçtı biz kovaladık onları o mağaraların içinde yok ettik. Öyle kaçtılar ki ta Suriye'ye kadar. Nerelerde çıktıklarını görüyorsunuz. Hangi deliklerden çıktıklarını görüyorsunuz. Onlar kaçıyor mehmedimiz kovalıyor.Şu anda Afrin, İdlib, Münbiç . Ve Fırat Kalkanı harekatıyla Afrin bütünleşecek. 2 bin kilometrekare Fırat Kalkanı'nda var. 160 bin kişi oradan ayrılmıştı. Hepsi evlerine topraklarına döndüler. Buradan kaçmak zorunda kalanlar Türk ordumuzun, Mehmedimizin, Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde topraklarına dönüyorlar. Biz mazlumların yanında zalimlerin karşısındayız. Böyle çıktık yola. Böyle devam ediyoruz. Bizim medeniyetimizin gereği bu" dedi.

Birilerinin paralel devletten bahsettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri paralel devletten bahsediyor. Birileri PKK. Yanlış yapıyorsunuz biz öyle bildiğiniz gibi bir yönetim değiliz ."Eğer Doğru dürüst parlamentoda duracaksanız durun. Dağdakiler de doğru dürüst eğer siyasetle bu işe gireceklerse girsinler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okumaya kalkarlarsa buralar mezar olur onlara "dedik. Açtıkları çukurları onları gömdük tünelleri başlarına geçirdik mi? Diyarbakırdaydım geçen hafta. Bütün o binaları yıktık. Yepyeni Diyarbakır inşa edeceğiz. Kurşunlu Camii'ni kurşunladı bu alçaklar. Onlar sakalımızı tıraş ettiler biz onların kollarının kestik. Kesilen sakal daha gür biter.ama kol yerine gelmez .Şimdi bunu yapıyoruz. Ecdaddan aldığımız terbiye bu" dedi.



