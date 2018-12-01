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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May’i Kabul Etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May’i Kabul Etti

görüşme detay

( BUENOS AIRES ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May’i kabul etti BUENOS AIRES

İngiltere 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buenos Aires’teki temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump ile 50 dakika süren görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buenos Aires’teki temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. İkili görüşmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Ardından ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Erdoğan ikili temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May’i kabul etti.
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