Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson’la görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson’la görüştü

Görüşmeden detaylar

( NEW YORK ) NEW YORK

İngiltere 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik etti. (EK-DK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'
Futbolun Müslüman YıldızlarıFutbolun Müslüman Yıldızları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı