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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Gaziantep'te yoğun güvenlik tedbiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Gaziantep'te yoğun güvenlik tedbiri

zırhlı araçlar

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Uyuşturucu Madde Metamfetamin Narkotik Köpek 

-polis araçları
-mahalleye girmeleri
-ekiplerin denetimleri
-aramaları, yıkık ve harabe binalarda yapılan aramalar
-bomba ve narkotik arama köpeği bady ile aramalar
-bir vatandaşın üstünün aranması
-ayakkabılarının içerisine bakılması
-narkotik köpeğin, zulalanan uyuşturucuyu bulması
-detaylar

( GAZİANTEP ) - Kentte toplam 260 polis ile yapılan uygulamada harabe, yıkın binalar, araç ve insanlar didik didik arandı GAZİANTEP

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde kentte yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziran Perşembe Günü miting yapacağı Gaziantep'te üst düzey güvenlik tedbirleri alınıyor. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü özel harekat, narkotik, asayiş ve trafik polislerinin de yer aldığı toplam 260 personel ile Gaziantep'teki yıkık, harabe, terk edilmiş binalar ve alanlarda geniş kapsamlı arama yapıldı. Zırhlı araçların da yer aldığı aramalarda ekipler, tenha ve sote sokaklara bile girerek Emniyet Müdürlüğü Kepek Eğitim Merkezi eğitmenleri kontrolündeki narkotik köpekler ile birlikte adeta her taşın altını kontrol etti. Trafik ekipleri tarafından durdurulan araçların ön torpidolarını söken ekipler, içeride uyuşturucu aradı. Narkotik köpeklerin de yardımıyla didik didik aranan otomobillerin her bir bölümü dikkatle kontrol edildi. Durdurulan şüpheli şahısların üstlerini de arayan ekipler, çıkarılan ayakkabıların içlerine kadar bakarak, uyuşturucu ya da başka bir suç unsuru aradı. Ekipler yayaların kimlik kontrolünü de yaparak, Genel Bilgi Toplama(GBT) sorgusunu da yaptı. Duvara gizlenmiş esrar maddesini buldu Narkotik köpek ‘Bady’ ile yapılan aramalarda, araç ve binalara gizlenmiş esrar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bady, yıkılmış ve harabeye dönmüş bir alanda yapılan aramada bir duvar dibinde tepki verdi. Tepkinin ardından duvarda inceleme yapan ekipler, deliğe gizlenmiş metamfetamin maddesi ele geçirildi. Öte yandan 300 kişinin sorgulandığı denetimlerde, 4 kişi gözaltına alınırken çok miktarda esrar ve uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.
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