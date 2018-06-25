Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini traktörlerle konvoy yaparak kutladılar Video

-Tır ve kepçenin çekilmesi

-Konvoyun çekilmesi

-Kutlamalar

-Detaylar



( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu’da geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini traktörlerle konvoy yaparak kutladılar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekilliği seçimlerinin kesin olmayan seçim sonuçlarının belli olmasının ardından AK Partili ve MHP’liler, traktör, dozer, tır, kamyon ve araçlarıyla konvoy düzenledi.

Konvoyun ardından kalabalık grup, Cumhuriyet Meydanında toplandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi Kastamonu’da coşkuyla kutlandı. İlk gelen sonuçların ardından binlerce AK Partili ve MHP’li vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı’nda kutlamalara katıldı.

Konvoy eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini kutlayan AK Partili ve MHP’liler, gecenin geç saatlerine kadar eğlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zafer kutlamalarına vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ve parti bayraklarıyla geldi. Traktör ve kepçelerle konvoya katılan vatandaşlar ise, renkli görüntüler oluşturdu. CHP, 16 yıl aradan sonra tekrar milletvekili çıkardı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerinde bin 626 sandıkta toplam 285 bin 633 seçmenden 249 bin 188 kişi oy kullandı. Seçime katılım oranı yüzde 87,24 oldu. Milletvekilliği seçimlerinde ise 249 bin 193 kişi oy kullandı. Milletvekilliği seçimlerine katılım ise yüzde 87,24 oldu. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 68,99’u ile 165 bin 518’ini, CHP’nin Adayı Muharrem İnce yüzde 19,81 ile 47 bin 532’sini, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener yüzde 9,84 ile 23 bin 600, Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0,75 ile bin 798’ini, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 0,32 ile oyların 774’ünü, Vatan Partisi’nin adayı Doğu Perinçek ise yüzde 0,30 ile 713’ünü aldı. Milletvekilliği seçimlerinde ise AK Parti yüzde 52,21 ile 126 bin 329, MHP yüzde 20,43 ile 20 bin 444, CHP yüzde 15,48 ile 37 bin 448, İYİ Parti yüzde 9,45 ile 22 bin 858, Saadet Partisi yüzde 0,94 ile 2 bin 280, HDP yüzde 0,62 ile bin 489, Vatan Partisi yüzde 0,43 ile bin 31, Hüda-Par yüzde 0,29 ile 691, diğer partiler ise yüzde 0,17 ile 412 oy aldı. Buna göre, Kastamonu’dan AK Parti iki milletvekili çıkarırken, CHP ise 1 milletvekili çıkardı. Kastamonu’da Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 15,48 oranında oy almasına ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin gerisinde kalmasına rağmen İYİ Parti ile gerçekleştirdiği ittifak sayesinde toplamda yüzde 24, 93’lük oran ile 60 bin 367 oy alarak 16 yıl aradan sonra milletvekili çıkardı. CHP Kastamonu’da en son 2002 yılında Mehmet Yıldırım ile milletvekili çıkarmıştı.

