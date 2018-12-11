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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü verdiği bin 500 işçi kura ile belirlenecek Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü verdiği bin 500 işçi kura ile belirlenecek Haberi

İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu'nun açıklamaları

Bild Allah 

-Arşiv
-madenci görüntüleri

( ZONGULDAK )- İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, "Talep doğrultusunda başvurular başlayacak” ZONGULDAK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak ziyaretinde sözünü verdiği Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bin 500 işçi alımı kura ile belirlenecek. İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, Türkiye Taş Kömürü Kurumuna alınacak bin 500 üretim işçisinin alımı konusunda açıklamalarda bulunarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmasını tamamlamasının ardından talepler doğrultusunda işçi alımı için başvuruların hemen başlayacağını belirterek “Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bildiğiniz gibi onay çıktı. TTK tarafından alt yapısı hazırlanıyor. İş başvurularını yönetmeliğimiz gereği biz alacağız. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah 5 günde başvurularımızı alacağız. İlanın açılması konusunda kurumumuza talepte bulunulması halinde akabinde başvuruları alacağız. Yoğunluk olacağının farkındayız. Nöbetleşe çalışarak hiçbir insanımızın başvuru yapamaması konusu söz olmaksızın bütün başvuruları alacağız” dedi.
“Biz sadece başvuruları alacağız” Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) alınacak bin 500 işçi alımının iki şekilde gerçekleşebileceğinin altını çizen Demirsu, “Kamuya işçi alınması ile ilgili iş kurumunun bir yönetmeliği var bu yönetmelik çerçevesinde işlemleri yürüteceğiz. Biz sadece başvuruları alacağız. Ondan sonraki işlem sadece Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun yetki çerçevesinde yönetmelik gereği yine noter kurası yapılacak. Noter kurasında alınacak bin 500 kişi ile ilgili iki yöntem uygulayabilir. Bin 500 kişiyi doğrudan kura'dan çekebilir ya da bin 500 kişiye karşı 4 katını yani 6 bin çekebilir kuranın ardından mülakat gerçekleştirilebilir. Tamamen bu yönetim kurulunda Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun alacağı karara bağlı” şeklinde konuştu.
(SÖ-OA-
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