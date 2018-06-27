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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seçim Zaferi, Yeni Pazar’da Coşkuyla Kutlandı - Sancaklı Boşnaklar: “O Gün Kalplerimiz Türkiye İçin Attı”

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seçim Zaferi, Yeni Pazar’da Coşkuyla Kutlandı - Sancaklı Boşnaklar: “O Gün Kalplerimiz Türkiye İçin Attı”

Kutlamalar

( BELGRAD ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi, Yeni Pazar’da coşkuyla kutlandı- Sancaklı Boşnaklar: “O gün kalplerimiz Türkiye için attı” BELGRAD

Gesi 


- Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yaşadığı Sancak bölgesindeki Müslümanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferini coşkuyla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yaşadığı Sancak bölgesinde yaşayan Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılandı. Sancaklı Boşnaklar, Erdoğan'ın galibiyetinin kesinleşmesiyle birlikte geniş katılımlı bir kutlamaya imza attı. Türkiye'deki sevinç gösterilerini aratmayan görüntülere sahne olan Yeni Pazar sokaklarında Boşnaklar, Erdoğan ve Türkiye lehine slogan atarak şehir turu attı. “O gün kalplerimiz Türkiye için attı” Osmanlı kanı taşıdığını söyleyen Sancaklı Boşnak Buco Bihorac İHA’ya yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın seçilmesi tüm Balkanlar için güzel bir gelişme. Erdoğan'ın kazanmasını bekliyorduk ama böyle bir galibiyet beklemiyorduk. O gün sadece Yeni Pazar'da değil tüm Sancak'taki kardeşlerinizin kalpleri Türkiye için attı" diye konuştu.

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