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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın radyo müjdesi gençleri sevindirdi - EDİRNE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın radyo müjdesi gençleri sevindirdi - EDİRNE

- Gençlerin açıklamaları ve detaylar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın radyo müjdesi gençleri sevindirdi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci 100 günlük eylem planı içerisinde "gençlik radyosu" kurulacağını açıklaması gençleri sevindirdiEDİRNE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gençlik radyosu" kurulacağını açıklaması gençleri memnun etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planı çerçevesinde "Aynı Frekanstayız" adıyla gençlik radyosu kurulacağını açıkladı.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Tutku Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, radyo dinlemeyi sevdiğini söyledi.

"Aynı Frekanstayız" adıyla kurulacak gençlik radyosuna sevindiğini belirten Yıldız, "Bu radyoda daha çok gençlere yönelik müzikler olacaktır. Gençlik radyosunda gençlerin sorunlarını ve isteklerini içeren bir program da düzenlenmesini istiyoruz." dedi.
TÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu Patoloji Bölümü Öğrencisi Deniz Kaçanik, Kosovalı olduğunu ancak Türkçe müzikler dinlemeyi sevdiğini belirterek, "Aslında gençlere hitap eden bir radyo türü yoktu, bu müjde bizler için güzel oldu. Bu radyoda güzel yabancı şarkılar, pop şarkılar da çalınabilir. Gençler için güzel bir proje, bunun devam ettirilmesini diliyorum. Haftada bir, şanslı seçilecek bir genç radyoya davet edilerek röportaj yapılabilir." diye konuştu.
TÜ Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Tolunay Fırtuna, gençlik radyosu kurulacağını duyduğunda çok mutlu olduğunu aktardı. Radyoda gençlerin sorunlarının dinlenilebileceğini dile getiren Fırtuna, "Gençlerin istekleri üst makamlara radyomuz sayesinde daha çabuk ulaşabilir, çok güzel düşünülmüş bir proje en kısa sürede hayata geçmesini isteriz. Radyo dinlemeyi seviyordum artık daha çok dinleyeceğim." dedi.
Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Cansu Ulusoy, "Aynı Frekanstayız" radyosunun gençlerin sesi olacağını kaydetti.

Ak Gençlik Muhabir Eylem Planı 

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