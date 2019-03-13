Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı Furkan ve arkadaşlarını sevindirdi - ORDU
- Okuldan detaylar - 11 - B sınıfı öğrencisi Furkan Gündüz'ün konuşması - Okul Müdürü Engin Biçici'nin konuşması - Hazırlanan videoCumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı Furkan ve arkadaşlarını sevindirdi - Ordu Gölköy Anadolu Lisesi 11 - B sınıfı öğrencisi Furkan Gündüz: - "Sayın Cumhurbaşkanımızın kayıtsız kalmayıp bize cevap vermesi bizi mutlu etti ve heyecanlandırdı"ORDU (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla Ordu Gölköy Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan videoyu resmi Twitter hesabından paylaşması okulda sevinçle karşılandı. Ordu Gölköy Anadolu Lisesi öğrencileri İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla bir klip hazırladı.Okuldaki 52 öğrencinin yer aldığı klibi okulun 11 - B sınıfı öğrencisi Furkan Gündüz sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanıcı ismini etiketleyerek paylaştı.Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, videoyu resmi Twitter hesabından paylaştı.Erdoğan, paylaşımında "Sevgili Furkan, İstiklal Marşı'mızın derin anlamını idrak ederek birbirinden değerli cümlelerle ifade eden güzel genç kardeşlerimizi ve seni gözlerinizden öpüyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sizin gibi gençlerle birlikte inşallah tüm hedeflerine ulaşacak." ifadelerini kullandı. - Erdoğan'ın paylaşımı okulda sevinçle karşılandıÖte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hazırlanan videoyu resmi Twitter hesabından paylaşması Ordu Gölköy Anadolu Lisesinde sevinçle karşılandı.11 - B sınıfı öğrencisi Furkan Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla okuldaki 52 öğrencinin katılımıyla bir klip hazırlandıklarını, çalışmayı yaklaşık 10 gün içerisinde tamamladıklarını söyledi.
Klibi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullanıcı ismi etiketlenerek paylaştığını anlatan Gündüz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kayıtsız kalmayıp bize cevap vermesi bizi mutlu etti ve heyecanlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi. Furkan, klibin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerine ve öğrenci arkadaşlarına teşekkür ederek, bundan sonra benzer çalışmaları okul olarak yapmaya devam edeceklerini kaydederek, "Bunu hep birlikte başardık. Çok sevinçliyiz." diye konuştu. Okul Müdürü Engin Biçici de böyle bir çalışmanın okullarında olduğu için mutlu olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan böyle bir dönüş almamız okulumuzu ve bizleri gururlandırdı. Kendisine saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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