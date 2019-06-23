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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi İzle

Güvenlik önlemleri

Polis Güvenlik Önlemi 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy kullanacağı Üsküdar’da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu’nda hazırlıklar tamamlandı. Okulda ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu Üsküdar’da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullanacak.Erdoğan’ın oy kullanacağı okulda hazırlıkla tamamlandı. Okulun içinde ve çevresinde polis tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı.
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