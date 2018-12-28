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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu 'Mehmetçik'ten ilk iftar'a - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu 'Mehmetçik'ten ilk iftar'a - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu "Mehmetçik'ten ilk iftar"a - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanması - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı - Erdoğan, haber kategorisinde "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise "Karatenin sultanları" isimli fotoğrafları seçtiANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.Erdoğan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda tek tek inceledi.Fotoğraflar hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" isimli fotoğrafları oyladı.

İletişim Muhabir İlham Gori 

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