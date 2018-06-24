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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan AK Parti 1'inci çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan AK Parti 1'inci çıktı

Cumhurbaşkanın oy kullanması(geçilen görüntüler)

( İSTANBUL ) İSTANBUL


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı 3275 nolu sandıktan AK Parti 158 oyla birinci çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu kullandığı Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulundaki 3275 nolu sandıkta oy sayma işlemi sona erdi. Sandıkta toplam 331 oyun kullanıldığı sandıktan AK Parti 158, MHP 17, CHP 66, İyi Parti 35, HDP 36, Saadet Partisi 8, Vatan Partisi 3, Cumhur ittifakı 2, Millet ittifakı 2, HÜDA PAR 1 oy alırken, 3 oy boş çıktı.
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