Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Millet Kıraathanesi” projesi onu harekete geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Millet Kıraathanesi” projesi onu harekete geçirdi

kütüpheneden detay görüntü

Kütüphane Harekete Geç Araştırmacı 

-Rahman Ayhan ile yapılan rop
-detaylar
-Mahalleden görüntü

( TRABZON -ÖZEL-HD)- Trabzonlu Rahman Ayhan 40 yıldır biriktirdiği kitaplarını mahallesinde kütüphane kurarak insanların hizmetine sunuyor TRABZON

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Millet Kıraathanesi" projesi, Trabzon’daki Rahman Ayhan’ı harekete geçirdi. Trabzon Dolaylı Köyü Kalkındırma Geliştirme Kültür Derneği Başkanı ve araştırmacı yazar Ayhan, Dolaylı Mahallesi’nde evinin yanında bulunan ve yaklaşık 20 bin kitaptan oluşan kütüphaneyi yakında vatandaşların hizmetine açmayı planladığını belirterek kütüphanede 150-200 yıllık el yazması kitapların da bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim döneminde "Millet Kıraathanesi" projesini gündeme getirmenin ardından kütüphaneyi kurmaya karar verdiğini belirten Ayhan, “40 yıldır kitap alıp biriktiriyorum. Aynı zamanda araştırmacı yazarım. Kitaplarla haşır neşir olduğumdan yıllardır böyle bir kütüphane yapmayı hayal etmiştim çok şükür şimdi nasip oldu. Kütüphanenin yapımında Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu’nun sağ olsunlar bana büyük destekleri oldu. Burada 20 binin üzerinde kitap var. Bunlar arasında 150-200 yıllık Osmanlıca el yazması kitaplarımız bile var. Cumhurbaşkanımız söz konusu projeyi açıkladıktan sonra biz de bunu gündemimize alarak sonunda yapım aşamasına getirdik. Kütüphanemiz yeni ancak kitaplarımız eskilere dayanıyor. Amacım sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerini gündeme getirmekti. Sonuçta kütüphanemizi yaptık şimdi vatandaşların buraya gelip kitaplardan yararlanmasını bekliyoruz. Kütüphanemin üzerini de tamamen cam balkonla çevirerek masa ve sandalye koymayı düşünüyorum. İsteyen hemen alttaki kütüphaneden kitap alarak yukarıda okuyabilir. Bunu tek başıma yapmam mümkün değil destek bekliyorum” dedi.
Türkiye’de okuma alışkanlığının mutlaka gelişmesi gerektiğini ve bu nedenle projeyi çok olumlu karşıladıklarını ifade eden Ayhan, ”Cumhurbaşkanımızın bu projesini çok olumlu karşıladım. Kültürsüz insanla hiçbir şey olmaz. Okumayan insan hiç bir şey bilmeyen insandır. Okuma alışkanlığını geliştirmemiz gerekir. Türkiye geneline baktığımızda okuma alışkanlığı bakımından Trabzon diğer illere göre biraz önde diyebiliriz. Şu anda akıllı cep telefonlarının, tabletlerin adeta esiri olduk. Bunlar okumayı tamamen bitirdi. Mesela Uzakdoğu insanı daha çok okuyor daha çok bilgi sahibi oluyor. Biz de okumamızı geliştirmeliyiz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı