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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubu şehit Dunca’nın ailesine ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubu şehit Dunca’nın ailesine ulaştı

şehidin evinden detay

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-şehit eşiyle röportaj
--arşiv-
-cenazeden detay görüntü
-cenaze namazının kılınması
-şehidin fotoğraf

( ESKİŞEHİR ) - Şehit eşi, “En azından biraz içimiz rahat” ESKİŞEHİR

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha yeşil bir Türkiye için kaleme aldığı mektubu ve karaçam tohumu, Afrin şehidi Piyade Binbaşı Mithat Dunca’nın ailesine ulaştırıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim" projesi kapsamında içinde karaçam tohumu bulunan mektup, Eskişehir Valisi Özdemi Çakacak tarafından şehir Dunca’nın eşi Lütfiye Dunca’ya verildi.
Aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileten Vali Çakacak, "23 milyon aile bu ağaç tohumlarını, karaçam tohumlarını eksin. Hem daha yeşil bir Türkiye’ye katkı olsun, hem güzel bir anı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını hem iletiyorum sizlere hem bu mektubu veriyorum. Mektubun içerisinde de karaçam tohumları var. Bunları da ekersiniz. Daha yeşil bir Türkiye kampanyasına destek, hem şehidimizin hatırası. Ayrıca sizin için çok da anlamlı" dedi.
"En azından biraz içimiz rahat" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten şehidin eşi Lütfiye Dunca ise, Afrin'de yürütülen harekatın başarılı olmasının içlerini rahatlattığını söyledi.

Dunca, "Bunu onun yanına o tohumları gömüp, inşallah daha yeşil bir Türkiye ve sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bizimle oldukları için teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Herkes vatan için benim eşim de vatan için şehit oldu. Onlarda intikamını aldığı için en azından biraz içimiz rahat. Herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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