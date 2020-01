Uzun Ömür Hakkında

Alanında uzman konuklarla sağlık ve hayata dair her şey bu programda konuşulacak... Kilo problemlerinden kalp hastalıklarına, hayatın zorluklarıyla başa çıkabilme yollarına ve birçok hastalığın teşhis ve tedavi yöntemlerini ekranlara getiriyor olacak…...

-Detay görüntü-Röp( İSTANBUL )- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manevi oğlu İbo’nun doğum günü kutlandı İSTANBUL- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manevi oğlu, Down Sendromlu İbrahim Ertepe’nin geleneksel olarak kutlanan doğum gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görüntülü arayarak sürpriz yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manevi oğlu, Down Sendromlu İbrahim Ertepe’ye 50’nci yaşında Zeytinburnu Belediyesi Nikah Dairesi’nde doğum günü partisi düzenlendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlık yaptığı dönemde tanıştığı ve sonrasında yakından ilgilendiği Down Sendromlu İbrahim Ertepe’nin doğum günü partisine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un yanı sıra Ertepe'nin ailesi, sevenleri, ilçe teşkilatı ve çok sayıda Zeytinburnulu katıldı.50. yaşına giren Ertepe, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra pastayı kesti. Pasta kesiminin ardından Ertepe'ye doğum günü hediyeleri takdim edildi. Ertepe ile yakından ilgilenen Arısoy, doğum gününü kutlayarak hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler temenni etti. Öte yandan Ertepe’yi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu güzel gününde unutmadı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’u telefonu ile arayan Bakan Soylu görüntülü olarak Ertepe ile görüştü. Bakan Soylu’yu bir anda telefonda karşısında gören Ertepe’nin mutluluğu gözlerinden okundu. “İbo’ya nice yıllara diyoruz” Her yıl gelenekselleşerek devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manevi oğlu İbrahim Ertepe’nin yeni yaşını kutlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “50’nci doğum günündeyiz. Bir her yıl düzenli olarak İbo’muzun doğum günün kutluyoruz. Biraz önce İçişleri Bakanımızla da görüntülü konuştuk. Sevgili İbo’muzun talebiydi. Helikopterde olduğu için maalesef pek sağlıklı bir görüşme yapamadık ama sonra arayıp tebrik etti. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. İbo’ya nice yıllara diyoruz” dedi.