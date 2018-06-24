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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük torunu Canan Aybüke ilk kez görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük torunu Canan Aybüke ilk kez görüntülendi

Bebekten görüntü

-Sümeyye Erdoğan'ın eşi ve kızıyla okuldan çıkması
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Sümeyye Erdoğan Bayraktar, eşi Selçuk Bayraktar ile birlikte oy kullandı İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, eşi Selçuk Bayraktar ile birlikte oyunu kullandı. Erdoğan'ın en küçük torunu olan Canan Aybüke, babası Selçuk Bayraktar'ın kucağında ilk kez görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, eşi Selçuk Bayraktar ile Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilleri Genel Seçimi için oyunu kullandı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar, eşi Selçuk ve kızı Canan Aybüke Bayraktar ile oy kullanmak için Üsküdar'daki Kandilli Kız Anadolu Lisesi'ne geldi. Bayraktar ailesi, oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en küçük torunu olan Canan Aybüke, babası Selçuk Bayraktar'ın kucağında ilk kez görüntülendi. (TA-HB-
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