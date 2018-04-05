Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz gezileri albümleştirildi - TRABZON Haberi
- Fotoğraf albümü içeriğinden detay - Gazeteci Ömür Avcı ile röportajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz gezileri albümleştirildi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 16 yılda Trabzon , Rize, Giresun ve Artvin'e yaptığı programlarda çekilen fotoğrafları, Trabzon lu gazeteci Ömür Avcı tarafından albüm haline getirildi - "Reis - i Cumhur, Baba Ocağına Seyahatler" adı verilen albümdeki fotoğraflar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son Trabzon ziyaretinde takdim edildiTRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 16 yılda Doğu Karadeniz'e düzenlediği programlarda çekilen fotoğrafları, "Reis - i Cumhur, Baba Ocağına Seyahatler" adıyla albüm haline getirildi. Trabzon 'da yaklaşık 26 yıldır gazetecilik yapan Ömür Avcı'nın oluşturduğu albümde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'den itibaren Trabzon , Rize, Giresun ve Artvin'de gerçekleştirdiği programlarda çekilen 158 fotoğrafı yer alıyor.Gazeteci Avcı'nın tamamen kendi objektifine yansıyan fotoğraflardan oluşturduğu albümde, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren çocuklarla ve vatandaşlarla yakından ilgilendiği, sürekli halkla iç içe olduğu fotoğrafları dikkati çekiyor.Yaklaşık 16 yıllık bir tarihe not düşen ve sunuş yazısı da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kaleme alınan albüm, 25 Mart'taki Trabzon gezisi sırasında Bakan Soylu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi.İçişleri Bakanı Soylu, sunuş yazısında şu ifadeleri kullandı:"Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 21'inci yüzyılda sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya hizmet eden bir liderdir. Anadolu'da bin yıldır üstün bir medeniyet inşa eden bir milleti adım adım kucaklayan Anadolu'nun değerlerini en güzel şekilde temsil eden, Karadeniz'in bir evladı olan kıymetli Cumhurbaşkanımız, Türkiye ve milletimizin yeniden ayağa kalkışının bir sembolüdür. Recep Tayyip Erdoğan, milli şuurun, milli çizginin adıdır. Türkiye'nin gücüdür. Bir milletin, bir bölgenin insanlarının içinden çıkan bir lideri bağrına basmasının öyküsüdür." - "Albümdeki fotoğraflardan oluşan bir sergi de açmayı planlıyoruz"Gazeteci Ömür Avcı, AA muhabirine yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu yıllardan bugüne kadar bölgeye her gelişinde takip ettiğini söyledi.
Haber takiplerinde çektiği fotoğraflardan da bir albüm oluşturmak istediğini dile getiren Avcı, "Albümde Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002 yılında AK Parti kurulduktan sonra bölgeye yaptığı 60'ı aşkın seyahatte çekilen fotoğrafları yer alıyor. Albümdeki fotoğraflar içinde de en çok Cumhurbaşkanımızın halkla iç içe olduğu kareler bulunuyor. Çünkü halkla iç içe olmaya özen gösteren Cumhurbaşkanımız, bütün Türkiye gezilerinde olduğu gibi Doğu Karadeniz ziyaretlerinde de vatandaşlarla sık sık kucaklaştı." diye konuştu.