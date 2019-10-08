Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - BELGRAD

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabulu - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujivic ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic'i kabuluCumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan 'da - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul ettiBELGRAD (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.Hyatt Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujivic ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic'i kabul ettiBELGRAD (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujivic ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic'i kabul etti.Hyatt Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.
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