Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - ANKARA İzle

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava'nın mektubu sunması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunduANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava'yı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Janjgava, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.Janjgava'nın bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.