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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - ANKARA İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - ANKARA İzle

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava'nın mektubu sunması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunduANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava'yı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Janjgava, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.Janjgava'nın bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Hatıra Fotoğrafı 

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