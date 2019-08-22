Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - ANKARA

- Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunması - İkbal'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdim etmesi - Hatıra fotoğrafı çekimiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunduANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi İkbal, Erdoğan'a güven mektubu sundu.İkbal'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım