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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri - ANKARA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg'in güven mektubu sunması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi - İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya Mcguıness'in güven mektubu sunması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi - Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki'yi güven mektubu sunması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulüANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Skjonsberg, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Skjonsberg'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya Mcguıness'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Mcguıness, Erdoğan'a güven mektubu sundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Maki, Erdoğan'a güven mektubu sundu.