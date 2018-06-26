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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında değerlendirme toplantısı yapılacak - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında değerlendirme toplantısı yapılacak - İSTANBUL

- Başbakan Binali Yıldırım'ın Huber Köşküne gelişiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında değerlendirme toplantısı yapılacak - Toplantı, saat 12.00'de Tarabya'da başlayacakİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısı yapılacak.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı, saat 12.00'de Tarabya'da başlayacak.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısına, Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bazı bürokratlar katılacak.

Toplantı 

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