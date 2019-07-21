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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aslanlarına yoğun ilgi Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aslanlarına yoğun ilgi Haberi

Aslanlar

Televizyon Beğendik Ziyaretçiler Hayvan Hayvanat Bahçesi 

-Aslanları ziyaret edenler
-Aslanları görenler ile röportaj

( GAZİANTEP -ÖZEL)- Hediye edilen yavru aslanlar büyüdü GAZİANTEP

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan’dan hediye edilen 4 yavru aslan büyürken, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne getirilen Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin adlı yavru aslanlar, büyüdü. Beslenmelerine ve bakımlarına özen gösterilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen aslanlar, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. 300 türden yaklaşık 10 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesine getirilen aslanlar, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Erdoğan’a hediye edilen aslanları görenler, aslanları beğendiklerini söyleyerek, daha önce televizyonda gördükleri aslanları yakından görmenin sevincini yaşadı.
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