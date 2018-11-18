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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Aycı’nın nikah şahidi oldu

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Aycı’nın nikah şahidi oldu

FOTOĞRAFLARDAN GÖRÜNTÜ

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Evlilik Cüzdanı Cüzdan Nikah Şahidi Nikah Töreni 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Tuğçe Saatman’ın nikah törenine katılarak nikah şahidi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Tuğçe Saatman’ın nikah törenine katıldı.
Esma Sultan Yalısında düzenlenen nikah töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Aycı’nın nikah şahidi oldu. Törenin ardından genç çift evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Tören sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esma Sultan Yalısından ayrıldı. (MB-
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