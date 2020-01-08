Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin yeniden görüşmeye başladı



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeniden görüşmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TürkAkım projesinin açılışı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Tören sonrası iki lider tekrar görüşmeye başladı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmeye, iki ülkenin Dışişleri ve Milli Savunma bakanları da katılıyor.



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