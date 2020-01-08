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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin yeniden görüşmeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin yeniden görüşmeye başladı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeniden görüşmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TürkAkım projesinin açılışı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Tören sonrası iki lider tekrar görüşmeye başladı.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmeye, iki ülkenin Dışişleri ve Milli Savunma bakanları da katılıyor.
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