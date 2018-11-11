Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir süre sohbet etti. Fransa 'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Anma Töreni Başkent 


Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.
Şanzelize Caddesi'nde düzenlenen tören sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir süre sohbet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in samimi tavırları dikkati çekti.
İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Ankara'da Şimşekli GeceAnkara'da Şimşekli Gece
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı