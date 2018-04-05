Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için İstanbul’dan Ankara’ya yürüdü

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( ANKARA -ÖZEL)- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilmek için 450 km yürüdü ANKARA



- Ahmet Alıkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmek için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyerek geldi. Alıkoğlu 18 gün boyunca yürüdüğünü belirtti.

Alıkoğlu ailesi yaklaşık 6 yıldır İstanbul’da ikamet ediyor. Ailenin babası Ahmet Alıkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmek için İstanbul Kadıköy’den 19 Mart günü yola çıktı ve 04 Nisan gecesi Ankara’ya vardı. Alıkoğlu geçtiği şehirler ve ilçelerde vatandaşlar tarafından ilgi de gördü. Yaklaşık 450 kilometre yürüyen ve bugün Ankara’ya varan Alıkoğlu, hem ailevi sıkıntılarını dile getirmek hem de Erdoğan ile görüşebilmek için Cumhurbaşkanlığı Külliye’sine gidip Erdoğan ile görüşmeye çalışacak. Ahmet Alıkoğlu, “19 Mart’ta İstanbul Kadıköy’den Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliye’sine, sayın Cumhurbaşkanımızı görebilmek ve kendileriyle görüşebilmek için bireysel olarak yürüyorum. Bugün yürüyüşümüm 18. ve son günü. İnşallah kendisini görür ve görüşebilirim. Kendisini görebilme sadece benim içindir. Görüşebilme ise ailem içindir. Ben ailem için yürüyorum. İnşallah hedefime kavuşurum” dedi.

Alıkoğlu neden böyle bir yola çıktığını ise şöyle anlattı: “Önümün kapalı olduğunu gördüm bu yüzden en son seçeneğimin bu olduğuna kanaat getirdim. Yollarda bana yardımcı olan bütün insanlara çok teşekkür ediyorum. Hendek’te öğretmenler evi müdürü beni ağırladı. Ankara Kazan’da da bir kardeşimiz beni otele götürüp masrafımı karşıladı. Ben biraz heyecanlıyım. Hiç Cumhurbaşkanlığı Külliye’sini görmedim. İnşallah kendisiyle görüşürüm ve rabbim utandırmaz. Ailem ile ilgili bir takım sorunlarımız var bunları kendilerine ileteceğim. Kendisiyle görüşebilirsem sorunlarımı daha sonra açıklayacağım inşallah. Yollar çok tehlikeli kimse bu yürüyüşleri denemesin bu benim ilk ve son yürüyüşümdür” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz ay 19 Mart’ta İstanbul Kadıköy’den Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliye’sine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmek için yaya olarak yola çıkan Ahmet Alıkoğlu, vardığı Ankara’da Külliye kapısına gidip Erdoğan ile görüşmek istediğini belirtecek.

