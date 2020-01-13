Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan:'İdlib'te sağlanan ateşkesin sürekli kılınmasının önemine dikkat çektim.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan:'İdlib'te sağlanan ateşkesin sürekli kılınmasının önemine dikkat çektim.'

Erdoğanın konuşması

( ANKARA ) Cumhurbaşkanı Erdoğan:"İdlib'te sağlanan ateşkesin sürekli kılınmasının önemine dikkat çektim."-"Görüşmemizde Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini de ele aldık"-"İtalya genel ihracatımız içinde 3. sırada genel ihracatımız içinde'de 5. sırada yer alıyor"-"20 milyar dolar a kadar yükselen ticari ve ekonomik ilişkilerimizin bu olumlu seyri bizi memnun etmekle birlikte yeterli bulmuyoruz"“Libya’da gerekirse BM’nin bir görevlendirme yapması ateşkes sürecinin güçlü bir şekilde devamı bakımından gözlemci olma noktasında isabetli olacaktır”

Dolar Milyar Dolar İdlib İtalya Yükselen 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
Hakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu BaşladıHakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu Başladı
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı