Cumhurbaşkanı Erdoğan:'İdlib'te sağlanan ateşkesin sürekli kılınmasının önemine dikkat çektim.'
Erdoğanın konuşması
( ANKARA ) Cumhurbaşkanı Erdoğan:"İdlib'te sağlanan ateşkesin sürekli kılınmasının önemine dikkat çektim."-"Görüşmemizde Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini de ele aldık"-"İtalya genel ihracatımız içinde 3. sırada genel ihracatımız içinde'de 5. sırada yer alıyor"-"20 milyar dolar a kadar yükselen ticari ve ekonomik ilişkilerimizin bu olumlu seyri bizi memnun etmekle birlikte yeterli bulmuyoruz"“Libya’da gerekirse BM’nin bir görevlendirme yapması ateşkes sürecinin güçlü bir şekilde devamı bakımından gözlemci olma noktasında isabetli olacaktır”
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