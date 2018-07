Cumhurbaşkanı Erdoğan için Arapça ve İngilizce şarkı İzle

-Bağlama ile yapılan provalar

-Klip hazırlıklarından detaylar

-Mürsel Önder Röportajı

-Hazırlanan şarkıdan bir kesit



- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr Öğretim Üyesi Mürsel Önder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak 3 dilde "The Gun-The Rais is Erdogan’ isimli şarkı yazdı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası, 45 yaşındaki Dr. Öğretim Üyesi Mürsel Önder Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için toplamda 5 kıtadan oluşan şarkı yazdı. The Gun - The Rais is Erdogan ismini verdiği parçayı Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak 6 ay önce, Afrin Harekatında yazdığını söyleyen Önder, ortaya çıkan eseri sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken şarkının tüm dünyada dinlenmesini arzu ettiğini ifade etti.

Mürsel Önder; "Tokat'taki ozanlık geleneğinin son temsilcilerinden birisiyim. Afrin Harekatı sırasında şu anki seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, ümmetin riyaseti adına bir şarkı yapmıştım. Başlangıçta Arapça olarak yaptım. Çünkü ümmetimizin dili Arapça, sonrasında İngilizce olarak devam ettim. Çünkü bütün dünya bizim derdimizi bilsin ve anlasın istiyoruz. İnsanlığın geleceği Allah’ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti ve de O'nun dirilişine bağlıdır. Bunun temsili olması adına bu şarkıyı yaptım. İnşallah bütün dünyanın, başta İslam Alemi olmak üzere, bütün dünyanın bu şarkıyı dinleyeceğine ve severek klasikler arasına girecek şekilde dinleneceğine inanıyorum. Ceddimizden bize baki kalan, mazlumların sahibi olmaktır, zalimlerin karşısında durmaktır. Biz ceddimizden bize baki kalan bu misyonu Allah'tan istiyoruz. Bu devleti Allah'tan istiyoruz. Allah inancı kalpte olur, en büyük silah kalpte olur bunu söylüyoruz. Ve en son The Rais is Erdogan derken gerçek başkan Erdoğan'dır, Erdoğan gibi olur diyerek şarkımızı bitiriyoruz" şeklinde konuştu.