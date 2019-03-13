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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB Beyaz Masa’nın 25'inci yılını tweet ile kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB Beyaz Masa’nın 25'inci yılını tweet ile kutladı

Erdoğan'ın mesajı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Beyaz Masa’nın 25'inci yılını sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile kutladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa’nın 25'inci yılına özel sosyal medyada yayınladığı film yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İBB Beyaz Masa’nın 25'inci yılını, “25 yıl önce İstanbulluların her türlü sorununa en hızlı şekilde çözüm üretebilmek için temellerini attığımız ve bugün milletimize hizmetin, gönül belediyeciliğinin en iyi örneklerinden biri olan İBB Beyaz Masa'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum” mesajıyla Twitter hesabından kutladı. (ÖY-
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