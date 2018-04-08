Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kırgız Türkleri yöresel kıyafetleri ile atlarının üzerinde karşıladı - VAN
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen Kırgız Türklerinden görüntü - Kırgız Türkü vatandaş ile röportaj - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçişiVAN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere Van 'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Van 'ın Erciş ilçesinin Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız Türkleri yöresel kıyafetlerini giyerek, atlarının üzerinde ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.