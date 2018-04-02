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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Otizmli Özel Sporcular karşıladı - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Otizmli Özel Sporcular karşıladı - ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Otistik Bireyler Mehter Takımının selamlaması - Otistik Bireyler Mehter Takımının gösterisinden detaylar - Bir öğrencinin "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirmesi - Fotoğraf çekimiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Sabahat Akşiray Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri ile Avrupa ve Dünya Şampiyonu Otizmli Özel Sporcular karşıladı. Öğrenciler Mehter Gösterisi sundu.

Çekim Öğrenciler 

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